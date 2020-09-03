METROBÜSLERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR, VATANDAŞLAR ÖNLEM İSTİYOR
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METROBÜSLERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR, VATANDAŞLAR ÖNLEM İSTİYOR

KORONAVİRÜSE yakalanan kişi sayısındaki artışa rağmen toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğu, vatandaşları isyan ettiriyor.

03.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:55

KORONAVİRÜSE yakalanan kişi sayısındaki artışa rağmen toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğu, vatandaşları isyan ettiriyor. Özellikle metrobüslerdeki kalabalık ve sosyal mesafesiz yolculuğa tepki gösteren vatandaşlar, tedbir alınmasını istiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsün birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını belirterek hastaların ve hayatını kaybeden kişi sayısının giderek arttığını söyledi. Vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Koca, Tedbirlere uymazsak durum farklı olabilir. Vatandaş olarak dışarıda maskesiz olmamamız, temizlik ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum dedi.

Koronavirüse yakalananların sayısındaki artışa rağmen toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve sosyal mesafesiz yolculuk vatandaşları isyan ettiriyor. Özellikle metrobüslerde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken, zaman zaman bazı durakların da boş olduğu görülüyor. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, bu konuda acilen tedbir alınmasını istiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, sefer sayısının artması gerektiğini söylüyor.

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağı'nda inen ve ismini vermek istemeyen bir yolcu metrobüslerdeki kalabalıktan şikayet ederek, Bu kadar olmaz. Metrobüse de bakın, tramvaya da bakın bu kadar olmaz. Nedir bu çile ya. Yarın bir gün okullar açılsa ne olacak, tatiller bitse ne olacak. Ondan sonra korona devam... Devam eder tabii. Yazıklar olsun ya dedi.

Mehmet Bozkurt adlı yolcu ise Metrobüsler ağzına kadar dolu. Bir şey de diyemiyorsun. Önlem falan yok yani. Ama biz 65 yaş yine de her türlü önlemimizle gidiyoruz. Gençler pek fazla maske kullanmıyor ama yaşlılar kullanmaya özen gösteriyor diye konuştu.

METROBÜS SAYISI ARTTIRILMALI

Derya Akavcı adlı yolcu da şunları söyledi Metrobüslerde koronavirüsle ilgili tedbir yok. Zaten sosyal mesafe olayı yok. Metrobüs sayısını daha fazla arttırmaları gerekiyor, servis sayısını daha fazla arttırmaları gerekiyor. Çünkü insanlar iç içe gidiyor. Eskisinden farkı olmadığı için covid-19'un biteceğini zannetmiyorum. Metrobüslerde genelde maske takılıyor.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR, VATANDAŞLAR ÖNLEM İSTİYOR

Kaynak: DHA

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