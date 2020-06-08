Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu

Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.

Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu
08.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:58
Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.  

Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı. Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.

"HAFTA SONU DIŞARI ÇIKMADIM, KURALLARA UYMAYA ÇALIŞTIM"

Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Son Dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Haber
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Bakan Koca ne kadar uyarsa da kar etmiyor! Türk halkı geleneklerinden vazgeçmiyor
Bakan Koca ne kadar uyarsa da kar etmiyor! Türk halkı geleneklerinden vazgeçmiyor
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Jose Sosa Semih Özsoy Malcolm Thomas Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk İzmir
Şu an buradasınız: Metrobüslerde Pazartesi sabahı yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 08:58:52. #1.14#
title