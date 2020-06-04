Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk
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Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk İstanbul'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk, bu gün akşam mesai saati bitiminde devam etti.

04.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:26

Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk, bu gün akşam mesai saati bitiminde devam etti. Duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle bazı istasyonlarda yolcular inmekte güçlük çektiği görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme adımlarına bırakmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte şehirdeki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün yapılan toplantıda kentte toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar aldı. Kararlara rağmen bu gün mesai saatinin bitiminde bazı duraklarda ve metrobüslerde dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Metrobüsteki bazı yolcuların bir koltuğun boş kalması kuralını hiçe saydıkları ve yan yana oturdukları görüldü. Bazı duraklardaki yoğunluklar nedeniyle yolcular inmekte güçlük çektiği gözlenirken, duraklarda ise sosyal mesafe kuralının yok sayıldı.

Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İHA

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