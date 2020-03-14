Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu Beşiktaş'ta metrobüsle otomobilin çarpışması sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Beşiktaş'ta metrobüsle otomobilin çarpışması sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yaptıktan sonra Beşiktaş sapağında otomobille çapıştı.

Kazada ölü ya da yaralı bulunmazken, iki araçta hasar meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza sebebiyle aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA