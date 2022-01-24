Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı - Haberler
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Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırınca sürücüler zor anlar yaşadı.

Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşlar ise araçlar yolda kaldığı için inip duraklarda yürüdü.

İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi trafiği durma noktasına getirdi. Mesailerini bitirip metrobüs ile evine gitmek isteyen vatandaşlar ise araçlar bozulunca duraktan yola yaya devam etmek zorunda kaldı.

Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı

Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı

Metrobüs yolda kaldı, vatandaşlar inip yürümek zorunda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Metrobüs, kar, 3. Sayfa, Haber

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