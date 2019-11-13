Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti
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Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti Bakırköy - Zeytinburnu arası metrobüs seferlerinde yoğunluk görüldüİSTANBUL - Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı.

13.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:56
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

- arası metrobüs seferlerinde yoğunluk görüldü

İSTANBUL - saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.

Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.

Bu kapsamda önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında ise yoğunluk yaşandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti
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