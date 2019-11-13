Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti
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Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı.

13.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:48
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.


Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.


Önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında da yaşanan yoğunluk dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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