Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

13.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:48

Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.



Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.



Önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında da yaşanan yoğunluk dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA