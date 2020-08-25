Metrobüs yandı, E-5'te trafik durdu
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Metrobüs yandı, E-5'te trafik durdu

Bakırköy İncirli durağı yakınlarında metrobüste çıkan yangının ardından E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Metrobüs yandı, E-5'te trafik durdu
25.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:30

Bakırköy İncirli durağı yakınlarında metrobüste çıkan yangının ardından E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Durma noktasına gelen trafik ve metrobüsün söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Bakırköy İncirli durağı yakınlarında seyir halindeki Mercedes Conecto model metrobüs aniden alevler içerisinde kaldı. Alev topuna dönen metrobüs nedeniyle E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, yaşanan trafik drone ile havadan görüntülendi. Yangının söndürülmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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