Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti
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Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti

23.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:33

Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında ve duraklardaki yoğunluk dikkat çekti.

Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti

İSTANBUL - İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında ve duraklardaki yoğunluk dikkat çekti. Duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

İstanbul'da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde otobüs, metrobüs ve tramvay duraklarında yaşanan yoğunluk dikkat çekmeye devam ediyor. Metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve gelen araçlara binmek içinde adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. Öte yandan toplu taşıma araçlarının içindeki yoğunlukların ise duraklardaki yoğunluğu aratmadığı gözlendi.

Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti
Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti
Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti
Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti
Metrobüs ve tramvayda sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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