METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA YOĞUNLUK
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METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Cevizlibağ ve Mecidiyeköy metrobüs ile tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

02.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:32

Cevizlibağ ve Mecidiyeköy metrobüs ile tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ duraklarında kalabalık oluştu. Durak ve araç içlerindeki yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kalktı. Talimatın kalktığı ilk iş gününde sabah saatlerinde metrobüste yaşanan yoğunluğun ardından iş çıkışı saatinde de yoğunluklar yaşandı. Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında ve araç içlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs duraklarında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşların bir dolu bir boş oturulacak şekilde asılan Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız uyarısına dikkat etmediği görüldü.

Eren Göçmen, Bilerek taksiye bindim gün içinde sürekli tramvayı kullanıyorum. Hatta bugün inmek zorunda kaldım kimse dikkat etmiyor. Kalabalık var tabi belediyemiz işaretlemişler ama uyan kimse yok. diye konuştu.

METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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