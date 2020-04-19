METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR - Haberler
İstanbul, Güncel

METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Yasaktan muaf olan çalışanlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü.

19.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:06
METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Yasaktan muaf olan çalışanlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü. Metrobüs, otobüs gibi  toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlaması da olduğunu belirten yolcular, sefer sayılarının azlığından yakındı.

Sefaköy'de bulunan bir hastanede çalıştığını belirten ve burada otobüs bekleyen Ela Kumtepe, "Çok yoruldum. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyorum. 20 dakika daha yürüyeceğim herhalde. Otobüs bulamadım. Bizim nöbet saatlerine uymuyor. Bu yüzden çok mağdur olduk. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde ya erken çıkıyorlar ya başkaları almaya geliyor. Gelen kişi de mağdur oluyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Yollar bomboş, sadece biz yürüyoruz. Bu durumda da bize yardımcı olabilirlerse çok sevinir. Saatlerimiz çok yoğun bu dönem. Bu ay sadece 50 saat fazla mesaim varö diye konuştu.

Yenibosna otobüs durağında bekleyen ve nöbetten çıktığını belirten Enise Keskeç, "153'ü aradım gelen yardım talebini emniyete yönlendirdiler. Başhekimlikle görüşmem gerektiğini servis ayarlanmasını gerektiğini söylediler. Nöbetten çıktım. Bekleyeceğim. Geçen biri alır herhalde. Emniyet de 153'e yönlendiriyor. En başta zaten onları aradı. Pinpon topu gibi oldu. Saat 09.00'da nöbetten çıktım. Metroyu kaçırdım. Yarım saat metroda bekledim. Ümraniye'den geliyorum En azından sağlık çalışanları için telefonda olumsuz yanıt olmamalıö dedi.

Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen güvenlik görevlisi olduğunu belirteni Lütfü Karatepe ise, "İETT'nin uygulamasından baktım. Saat 8.30'da geleceği belirtiliyor. Yarım saat 45 dakika bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok sürecin geçmesini bekleyeceğizö diye konuştu.

Öte yandan Cevlizbağ metrobüsünden inen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve otobüsün dolu bir şekilde sefer yaptığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Tarkan Hadise Harun Tan Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:41:42. #1.14#
title