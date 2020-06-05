Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk İstanbul'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk bugün sabah erken saatlerde de devam etti.

05.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:19

Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk bugün sabah erken saatlerde de devam etti. Yoğunluk nedeniyle metrobüs içerisinde ve duraklarda sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme adımlarına bırakmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte şehirdeki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu taşıma araçlarında oturan yolcu sayısının üçte biri oranında ayakta yolcu olabileceği kararı alınmıştı. Kararlara rağmen bugün mesai saatinin başlamasına yakın saatlerde bazı duraklarda ve metrobüslerde oluşan yoğunluklar nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayıldı. Metrobüste ve duraklarda bazı yolcuların maske takmadığı da görüldü.

Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

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