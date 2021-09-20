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Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi yakalandı

İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınlayan kişi yakalandı.

İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınlayan kişi yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan Youtuber'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Youtuber'ın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Ö.'yü önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Ö, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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