Metrobüs seferleri durdu
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İçişleri Bakanlığı, Güncel

Metrobüs seferleri durdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında İBB otobüs ve metrobüs seferleri yeniden düzenlendi.

11.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:57
Metrobüs seferleri durdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında İBB otobüs ve metrobüs seferleri yeniden düzenlendi. Sabah 09.00 ile 16.00 arasında metrobüs seferleri iptal edildi. Bu karardan haberi olmayanlar ise metrobüs duraklarında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yapılan açıklamada "İETT,  İçişleri  Bakanlığı  genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara,  hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta,  sabah   ve  aksam  saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca  metrobüste de sabah 06.00 - 09.00  ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında  10 dakika aralıklarla  karşılıklı  seferler yapılacak" denildi.

Metrobüse binmek için Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna gelen sağlık çalışanı Alev Karacaoğlu "Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezisttim. Dün gece nöbetçiydim. Ben gece çalışırken sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Tamam ama biz sağlık çalışanları nasıl evimize gideceğiz. Arkadaşım buraya kadar getirdi. Ben metrobüs az da olsa çalışır bizleri mağdur etmez diye düşündüm.Şuan yolda kaldım. Saat 16.00'a kadar hiçbir araç çalışmıyor.16.00-20.00 arası çalışacakmış. Ben 16.00'a kadar sokakta kaldım. O kadar nöbet tut çalış ve sokakta kal. Ben şimdi nasıl gideceğim? Hiç mi biz düşünülmüyoruz? dedi.

 


Kaynak: DHA

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