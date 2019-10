Metrobüs projesinin mimarlarından prof. ılıcalı:  mevcut bu sistemde kazalar artar

09.10.2019 16:54

açıklamalarda bulunan Metrobüs projesinin mimarlarından İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Metrobüsü kullanan sürücü, insan hatası; trafik kazalarında da istatistiklere baktığımız zaman en büyük pay insana ait, yüzde 90'ı sürücüye ait." dedi. Ilıcalı, "Bir günde 1 milyon yolcu taşıyan bir sistemin güvenliğini sürücüye bırakmamamız lazım. Sene 2019, korkunç teknoloji var. Bizim güvenliği artık insan elinden alıp, sürücüsüz metrobüse değiştirmemiz lazım" dedi.

Prof. Dr. Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Metrobüste sürücü olduğuna göre, ne kadar eğitim de alsa, ne kadar sıkı denetim de olsa hata yapılıyor. Sürücü hataları; stres, sürücülerin yorgunluğu nedeniyle üzülerek söylüyorum mevcut bu sistemde kazalar artar. İnsanın özellikleri çok önemli, fiziksel, ruhsal özellikleri çok çok önemli. Ruhsal özellikler, insan üzerinde 'intikal reaksiyon' dediğimi süreyi uzatıyor. Bu sürenin uzaması da buradaki kaza riskini artırmış oluyor. Aynı insan her gün aynı olmayabilir, farklı şartlarda olabilir, kafası dağınık olabilir, yorgun olabilir, kendisinin tespit edemediği bir hastalık durumu olabilir, kullandığı bir ilacın etkisi olabilir. Bütün karayollarımızda da değişmeyen tek şey insan hatası. Son 10 yılda yollar, hastane sayıları, tüneller arttığı halde değişmeyen tek şey yüzde 90 trafik kazalarında sürücü hatası. Biz günde 1 milyon yolcu taşıyoruz. Bir sistemin güvenliği önemli. Güvenlik doğrudan doğruya sürücüye bağlı. Bir günde 1 milyon yolcu taşıyan bir sistemin güvenliğini sürücüye bırakmamamız lazım. Sene 2019, korkunç teknoloji var. Bizim güvenliği artık insan elinden alıp, sürücüsüz metrobüse değiştirmemiz lazım."



"KAZA RİSKİNİ SIFIRA DÜŞÜRMEMİZİN YOLU TEKNOLOJİDİR"

Prof. Dr. Ilıcalı, metrobüs şoförlerinin eğitimlerine dikkat çekerek, "Tabii ki eğitim vermemiz lazım. Güvenli sürüş tekniklerini öğretmemiz lazım, destek vermemiz lazım, psikoteknik muayenelerden geçirmemiz lazım. Yasada olmasa bile böyle önemli bir işletmenin yöneticileri olarak yapmamız lazım. Ama mutlak surette bunu sıfırlayamazsınız. Kaza riskini sıfıra düşürmemizin yolu teknolojidir, inovasyondur, sistemin güncelleştirilerek, otonom dönüştürülmesidir. Şimdi bir takip sistemi koyacaklarmış, sistem uyaracakmış, sürücü dikkatini toplayacakmış. Sürücü zaten o anda toplu dikkat halinde değil ki, yaygın dikkat yani kafa başka bir yerde" şeklinde konuştu.

"HER GELEN İLAVE TALEP ARTIK TAŞIRACAK"

Mustafa Ilıcalı, metrobüsün günde 1 milyon yolcu taşıdığına dikkat çekerek, doldurduğu bir bardak suya, ilaveler yaparak, metrobüslerdeki yetersizliği ve neler yapılabileceğini şöyle anlattı:

"Ne kadar kapasiteyi artırırsanız artırın, her geçen gün, artan nüfusla, entegre sistemlerle talep arttı. Artık ben bundan sonra ne kadar tedbir alsam, 1 milyonu, milyon 50 bin yapsam, her gelen ilave talep artık taşıracak. Bu taşma; kuyruk demek, insanların tepkisi demek. 52 kilometre, 500'ün üzerinde araç, bunu artıramazsınız artık. Bunu yapmanın yolu bardağın kapasitesini artırmak. Bunun için de, dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, sistemi değiştireceğiz. Metrobüsü olduğu yerde lastik tekerlekli metroya dönüştürmek. Bu çok pratik bir sistem, uygulanabilirliğini gördük, burada yapılabileceğini gördük. İnşaat süresince sistemi kapatmıyoruz, akşam saatlerinde 3-4 saat çalışma en az bu sistemi 2'ye katlıyoruz. Sistemin kapasitesi artıp, vakum gibi yolcuyu çektiği zaman duraklardaki geçitlerdeki birikimlerde olmayacak. Bu şekilde hem kapasiteyi artıracaksınız, hem de otonom bir sistem olduğu için kazayı önleyeceksiniz"

"KORKUYORUZ"

Metrobüs yolcuları da kazaların şoför hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.

Her gün metrobüs kullanan öğrenci Muhammet Emir Ulu, "Korkuyorum, her gün Şişli'den Cevizlibağ'a okula geliyorum. Bazen metrobüsler diğer yolu boş görünce oradan hızlıca giriyor. Önden araba geliyor, hemen sol tarafa geçiyor. O sırada ya yanlışlıkla dengesini kaybetse, kaza olsa Allah korusun… Korkuyoruz" dedi.

Bir kadın yolcu ise kendisini metrobüse göre şartladığı için, kalabalık ve yoğunluğun zor gelmediğini belirtti. Bir başka yolcu ise, kazalarla ilgili, "Şoför hatası olabilir, metrobüste bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.

