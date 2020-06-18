Metrobüs merdivenlerini su bastı
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Metrobüs merdivenlerini su bastı

Cevizlibağ'da yoğun yağış nedeniyle metrobüs merdivenlerini su bastı.

Metrobüs merdivenlerini su bastı
18.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:06

Cevizlibağ'da yoğun yağış nedeniyle metrobüs merdivenlerini su bastı. Eline çek pas alan simitçi, metrobüsten inen vatandaşlar için yolu temizledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Cevizlibağ'da metrobüs merdivenlerini su bastı. Yağmur suları nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Metrobüs durağından simitçilik yapan Mefail Şen, eline çek pas alarak vatandaşların yardımına koştu. Metrobüs merdivenlerindeki yağmur sularını temizleyen Şen, kameralara yansıdı.

Cevizlibağ'da simit sattığını anlatan Şen, "Temizliyorum baya dolmuştu burası. Giderler tıkanmış millet zor geçiyordu. Yağmur bastırınca burası böyle dolar. Vatandaşlar mağdur olmasın kadınlar var, sakat olan var. Nasıl geçecek. Çek pasla çekiyoruz elimizden gelen bu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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