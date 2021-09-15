Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi - Haberler
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Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi

AA - Haberler | Güncel

İETT tarafından geçen ay yapılan ihaleler sonrası satın alınan ve metrobüs filosunda kullanılacak 160 otobüs için imza töreni yapıldı.

İETT tarafından geçen ay yapılan ihaleler sonrası satın alınan ve metrobüs filosunda kullanılacak 160 otobüs için imza töreni yapıldı.

Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar ve Akia firma temsilcileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, araçların ortalama kilometrelerinin 1 milyon 150 bin olduğunu belirterek, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, daha kaliteli ulaşım amacıyla geçen yıl İBB Meclisinden geçen 90 milyon Avro tutarındaki borçlanma yetkisi ile UKOME'de reddedilen 5 bin yeni taksi plakası için onay beklediklerini kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu, otobüs arızaları sonrası gündeme gelen İETT araçlarının bakım ihalesiyle ilgili iddiaları ise "kuru gürültü" olarak niteledi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka arasında, araçların alımına ilişkin imzalar atıldı. Sonrasında heyet, yeni metrobüs araçlarında incelemelerde bulundu.

Maliyeti 1 milyar 164 milyon lira

İETT tarafından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalelerde 200 yolcu kapasiteli 21 metrelik 100 otobüs alımını 606 milyon 114 bin liralık teklifle Otokar, 280 yolcu kapasiteli çift körüklü 60 otobüs alımını ise 558 milyon liralık teklifle Akia firması kazanmıştı.

Yüzde 15'i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının mart ve mayıs aylarında yapılacak.

Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi

Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi

Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi

Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi
AA - Son Dakika Haberleri
Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi

Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi
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Haber: Metrobüs hattında kullanılacak 160 otobüs için imza töreni düzenlendi - Haberler
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