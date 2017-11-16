İETT Genel Müdürü Açıkladı: Metrobüs Hattı Silivri'ye Kadar Uzatılıyor

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, İstanbulluları ciddi manada rahatlatacak projenin müjdesini verdi.

METROBÜS HATTI UZATILIYOR

İETT'nin 146 yıllık birikimi ve tecrübesiyle İstanbul'un can damarı sayılan otobüslerle yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirten Emecen, şunları kaydetti:

"BEYLİKDÜZÜ-SİLİVRİ GÜZERGAHI İLE İSTANBUL HIZLI ULAŞIMA KAVUŞACAK"

İstanbul'da kıtalararası yolculuğu hızlandıran metrobüste 590 aracımızla hizmet veriyoruz. Yolculuklardaki konforu arttırmak ilk hedefimiz. 52 kilometre ve 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır.

"ŞOFÖR İLE OTOBÜS ARASINDAKİ ZİMMET İLİŞKİSİ KALDIRILDI"

Emecen, metrobüste kapasite artırım projesi ile şoför ve otobüs arasındaki zimmet ilişkisini kaldırdıklarını, şoför seferini tamamlayıp dinlenmeye geçerken getirdiği otobüsün, dinlenmesini tamamlamış olan başka bir şoför tarafından sefere alındığını anlattı.

"PİK SAATLERDE YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞI SAĞLANIYOR"

Araçların sürekli hatta kalması sağlanarak sistemin verimliliğinin artırıldığını vurgulayan Emecen, pik saatlerde 17 saniye sefer aralıkları ile yaklaşık yüzde 20 kapasite artışı sağlandığına ve İETT'nin bu projeyle yılın şirketi kategorisinde 2017'de Stevie Gümüş Ödülü'nü kazandığına dikkati çekti.

"GÜNDE 4 MİLYON YOLCU TAŞIYORUZ"

İETT'nin Avrupa'nın en genç ve en modern otobüs filosuna sahip olduğunu dile getiren Emecen, "Her gün 24 saat hizmet vererek 50 bin sefer yapıyoruz ve 4 milyon yolcu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.