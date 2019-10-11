Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

11.10.2019 11:04

İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.



İstanbul'da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği toplu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.



Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA