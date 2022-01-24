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Metrobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Kar yağışı nedeniyle metrobüs duraklarındaki yoğunluk böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL (İHA) - Metrobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Kar yağışı nedeniyle metrobüs duraklarındaki yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Özel araçlarını yerine toplu taşıma ile evlerine gitmeye çalışanlar ise duraklarda yoğunluk oluşturdu. Metrobüs kullanan vatandaşların duraklarda oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından hafta sonu başlayan yağış etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar çareyi toplu taşımada buldu. Ancak iş çıkış saatlerinden itibaren metrobüslerde de yoğunluk oluştu. Merkezi noktalardan biri olan Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğunluk havadan drone ile havadan görüntülendi.

"Sürekli olarak aynı sorunu yaşıyoruz"

Metrobüs yoğunluğuna giren Egemen Bulut: "Her kar yağdığında biz böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Kısa sürede bununla alakalı bir önlem alınacağını ben tahmin edemiyorum. Sürekli her iş çıkışı aynı problemi yaşıyoruz. Sürekli ulaşım ile alakalı aksamalar yaşıyoruz. İstanbul'un yoğunluğunu taşıyacak seviyede olduğunu düşünmüyorum toplu taşımanın. Sürekli olarak aynı sorunu yaşıyoruz. İstanbul'lular metrobüse rağbet gösteriyorlar.

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Metrobüs, Drone, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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