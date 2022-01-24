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Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - - Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğun kalabalık cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şirinevler, İstanbul, Metrobüs, kar, 3. Sayfa, Haber

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