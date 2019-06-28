Metrobüs duraklarında yoğunluk

Metrobüs duraklarında yoğunluk

İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı.

Metrobüs duraklarında yoğunluk


İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı. Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.

Kaynak: DHA
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