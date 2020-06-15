Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu
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Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu -Zincirlikuyu Metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte metrobüs ve duraklarında yoğunluklar oluştu.

15.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:18

Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

-Zincirlikuyu Metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte metrobüs ve duraklarında yoğunluklar oluştu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki yoğunluk ise dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmişti. Normalleşme adımlarının üçüncü haftasının ilk mesai saati bitiminde İstanbul trafiğinde, metro, metrobüs ve duraklarında dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekerken, metrobüslere binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttu görüldü. Zincirlikuyu Metrobüs durağında oluşan yoğunlukla sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı gözler önüne serildi.

Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: İHA

Manşet

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