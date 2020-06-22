Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu
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Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu

Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan mendil satan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi.

22.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:26

Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan mendil satan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabiri tarafından görüntülenirken, akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında mendil satan yabancı uyruklu bir erkek çocuğu oyun için metrobüs durağının üstüne çıktı. Çocuğu gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören çocuk, korkarak tekrar aşağıya indi. Güvenlik görevlilerine ve itfaiyecilere görünmemeye çalışan çocuk E-5 kenarındaki metrobüs yolu bariyerleri kenarına saklandı. Bir süre sonra çocuk E-5'te hızla giden arabaların arasından karşıya geçerek gözden kayboldu. Yaşanan anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından saniye saniye kaydedildi.

AYNI NOKTADA ÖLÜM YAŞANDI

Çocuğun bu tehlikeli davranışları, akılara 2 yıl önce 1 Mayıs günü Metrobüs yoluna giren ve aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğu getirdi. Diğer taraftan çocukların benzer noktada aynı davranışları sergilediği, sık sık kendilerini kontrol eden polis ekiplerini görünce de kaçtığı biliniyor.

(Murat Delice/İHA)

Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu

Kaynak: İHA

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