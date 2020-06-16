Metrobüs durağında endişe veren kalabalık
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Metrobüs durağında endişe veren kalabalık

Metrobüs durağında endişe veren kalabalık Sabah saatlerinde metrobüs durağından sosyal mesafesiz bekleyiş böyle görüntülendi Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan...

16.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:42

Metrobüs durağında endişe veren kalabalık

Sabah saatlerinde metrobüs durağından sosyal mesafesiz bekleyiş böyle görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu. E-5'teki yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan biriside toplu taşıma da ki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu. Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi. Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu. E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Metrobüs durağında endişe veren kalabalık

Kaynak: İHA

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