METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
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METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile ilgili kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması ile birlikte İstanbul trafiği ve mega kentin en büyük toplu ulaşım aracı metrobüsler de 'normale' dönerek eski yoğunluğa ulaştı.

KORONAVİRÜS ile ilgili kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması ile birlikte İstanbul trafiği ve mega kentin en büyük toplu ulaşım aracı metrobüsler de 'normale' dönerek eski yoğunluğa ulaştı.

Mesai saatlerinin 08.30'a çekilmesi ve uzaktan çalışma yönteminden vazgeçilmesi ile birlikte İstanbul trafiği saat 07.00'den itibaren eski yoğunluğuna döndü. Beylikdüzü'nden Avcılar ve Küçükçekmece'ye kadar olan kesimde D-100'deki araçlar ilerlemede büyük zorluk çekti. Aynı yoğunluk kentin diğer kesimlerinde de görüldü.

METROBÜSLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemlerin kaldırılması ile birlikte metrobüslerdeki yarı kapasite ile yolcu alma kuralı da kaldırılırken, yeni dönemde işlerine gitmek isteyenler bu araçlara büyük ölçüde yöneldi. Bunun sonucunda Beylikdüzü ve Avcılar'dan kısa sürelerle hareket eden araçlar yoğunluğu eritmeye yetmedi. Metrobüslere birçok durakta binmek mümkün olamazken, 'Sosyal mesafe' kuralının da uygulanmaması sonucu araca adım atabilen yolcular kendilerini 'Şanslı' hissettiklerini söyledi.

METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ
METROBÜS DE İSTANBUL TRAFİĞİ DE 'NORMALE' DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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