Metrobüs Arızası Uzun Kuyruklara Neden Oldu (2)
ŞİRİNEVLER'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi yolda yürümek zorunda kaldı.
ŞİRİNEVLER'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi yolda yürümek zorunda kaldı.
Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde saat 08.30 sıralarında metrobüs arızalandı. Arızalı araç nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu .Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk yavaş azalmaya başladı.
- İstanbul