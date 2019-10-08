Metrobüs arızası seferleri aksattı
Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
08.10.2019 20:44
Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA