Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İSTANBUL (İHA) - Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı'nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title