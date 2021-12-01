Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL (İHA) - Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı'nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL