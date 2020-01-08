: Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

08.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:16

Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı uzun kuyruklar oluştu. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Arıza nedeniyle diğer metrobüsler yolda geçmekte zorluk yaşarken,uzun kuyruklar oluştu. Yaşana aksama yüzünden yolcular uzun süre soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metrobüs arızası nedeniyle bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Metrobüsün kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

(Vedat Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Kaynak: İHA

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