Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu
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Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı, diğer metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu.

08.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:12
Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Bakırköy-İncirli yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı, diğer metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu. istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.


Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs bilinemeyen bir nedenle arıza yaptı. Metrobüsün arıza yaptığı yolda diğer metrobüsler geçmekte zorluk yaşarken, metrobüs arızası nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan metrobüs kuyruğu yüzünden yolcular uzun süre soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metrobüs arızası nedeniyle bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Metrobüsün kaldırılma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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