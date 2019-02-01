Metrobüs Arıza Yaptı, Trafikte Yoğunluk Yaşandı
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere bindirildi. Arıza nedeniyle yola sızan motor yağında Avrupa Yakası yönünde köprü üzerinde yoğunluk yaşandı.
Görüntü Dökümü:
-------------------
Metrobüsün görüntüsü
Trafikten görüntüler
Yolun görüntüsü
Detaylar
Kaynak: DHA