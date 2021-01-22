Metrobüs adları değişti mi? Metrobüs tabelalarında isimleri 34, 34Z, 34G, 34BZ, 34AS isimleri olmayacak mı?

İstanbul'da yapılan yeni planlama sonrası sefer sayıları artırılan metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığın önlemesi amacıyla metrobüslerin tabelasında yer alan kodlar yerine, gidilecek son istasyonun ismi yazılacak. Uygulama 26 Ocak'ta başlayacak. Metrobüs adları değişti mi? Metrobüs tabelalarında isimleri değişecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kentte ulaşımın ana akışı haline gelen 44 istasyonlu metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncellemeye gidildi. Metrobüs adları değişti mi? Metrobüs tabelalarında isimleri 34, 34Z, 34G, 34BZ, 34AS isimleri olmayacak mı?

METROBÜS ADLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı. Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları artık kullanılmayacak. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine metrobüs aracının gideceği son istasyonun adı yazılacak. 26 Ocak'ta başlayacak uygulamayla metrobüslerin tabelalarında Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları yerini alacak.

GÜNLÜK KATEDİLEN MESAFE 18 BİN KİLOMETRE ARTIRILDI

İETT Genel Müdürlüğü, hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma da yürüttü. Yapılan yeni sefer planlamasıyla günlük katedilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı.