Metro yolculuğunu eğlenceli hale getiren fenomen Sosyal medyada 'Uberkuloz' mahlasıyla tanınan ünlü fenomen Berk Keklik, metro yolculuğunu eğlenceli hale getirmek için düzenlediği mini bir bilgi yarışmasıyla yine ses getirdi.





Sosyal medyada 'Uberkuloz' olarak tanınan ünlü fenomen Berk Keklik İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda bilgi yarışması düzenledi. Bir sonraki durağa varana kadar sorduğu 5 sorunun yanıtlanmasını isteyen Keklik'e, yolcular da sessiz kalmadı. Metro bilgi yarışmasında Keklik'in soruları sormaya başladıktan sonra yolculardan yanıtlar gecikmedi. Yanıtların verilmesiyle de eğlenceli görüntüler ortaya çıkt



Kaynak: Snob Magazin