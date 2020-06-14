Metro ve tramvay vagonlarında günde 491 kez dezenfeksiyon
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Metro ve tramvay vagonlarında günde 491 kez dezenfeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede özellikle toplu ulaşım araçlarına yönelik önlemleri sürdürüyor.

Metro ve tramvay vagonlarında günde 491 kez dezenfeksiyon
14.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede özellikle toplu ulaşım araçlarına yönelik önlemleri sürdürüyor. Günde toplam 491 sefer yapan metro ve tramvay vagonları, her seferden sonra dezenfekte ediliyor. ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, İZDENİZ gemileri ve aktarma merkezleri de virüslere karşı düzenli olarak ilaçlanıp temizleniyor.

Türkiye, korona virüsle mücadeleyi normalleşme adımlarıyla birlikte sürdürürken, İzmir'de de tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan binişlerin sayısı günde 800 binlere ulaştı. Ancak başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere pek çok uzman, tedbirlerin tamamen elden bırakılmaması gerektiği görüşünde. Korona virüs süreciyle birlikte 'kriz belediyeciliği' uygulamasını hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, "salgında ikinci safhaya dikkat" uyarılarının yoğunlaştığı bugünlerde, bulaş riskini minimumda tutma hedefiyle toplu ulaşım araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yoğunlaştırdı.

Her sefer "ilk sefer" gibi

İzmir Metro A.Ş. günde toplam 491 sefer yapan metro ve tramvay vagonlarını her seferden sonra dezenfekte etmeye başladı. Yolcuların inmesiyle birlikte vagonlara giren özel donanımlı personel, insan sağlığına zararı olmayan su bazlı dezenfeksiyon sıvısını her noktaya püskürtüyor. Böylece metro ve tramvay araçları her sefere "ilk sefer gibi" tertemiz çıkıyor. Ayrıca tüm metro istasyonlarında, tramvay duraklarında, yürüyen merdivenlerde, asansörlerde ve dijital ekranlarda da sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içeren afişler ve uyarıcı metinler yer alıyor. İstasyonlarda, duraklarda ve yürüyen merdivenlerde zeminlere sosyal mesafeyi korumak için durulması gereken yerleri gösteren sarı noktalar yapıştırıldı.

Düzenli temizlik sürüyor

ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile İZDENİZ gemileri de her gün seferlerin sona ermesi sonrası detaylı olarak temizleniyor ve sağlık açısından zararı bulunmayan sertifikalı dezenfeksiyon sıvısıyla virüslerden arındırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı dezenfeksiyon ekipleri, her gün on binlerce vatandaşın kullandığı aktarma merkezlerinde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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