METRO VE METROBÜSTE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK
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METRO VE METROBÜSTE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçlarında yine yoğunluk görüldü.

METRO VE METROBÜSTE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK
27.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:24

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçlarında yine yoğunluk görüldü. Özellikle metro ve metrobüslerde sabah erken saatlerde 'sosyal mesafe' kuralı yok sayıldı.

Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye giden metrobüslerde Zeytinburnu'na kadar uygulamaya uygun olarak iki koltuktan biri boş bırakılırken, ayaktaki yolcu sayısında yoğunluk nedeniyle buna uyulamadı. Beylikdüzü veya Avcılar yönüne metrobüsler neredeyse tamamen boş giderken, aksi yöndeki yoğunluğu gidermek için peş peşe araç kaldırılmasına rağmen, DHA muhabirinin bindiğim metrobüslerdeki ayaktaki yolcu sayısı zaman 25'i buldu.

METRODA  BÜYÜK YOĞUNLUK

Metrobüsün yanı sıra İstanbul'da en yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarından metro hatlarında saat 07.30'dan saat 09.00'a kadar bazı hatlarda büyük yoğunluk görüldü. Özellikle Atatürk Havalimanı-Yenikapı ve Kirazlı'ya yönüne giden metrolarda maske kuralına uyan yolcuların dip dibe yolculuk etmek zorunda kaldıkları görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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