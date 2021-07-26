Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu
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Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu Minibüsler doldu taştı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Üsküdar'da metro ve İETT seferi olmadığından dolayı minibüsler doldu taştı.

Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu

Minibüsler doldu taştı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da metro ve İETT seferi olmadığından dolayı minibüsler doldu taştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, minibüslerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Üsküdar'da dün akşam metro ve İETT seferleri olmadığından dolayı Üsküdar- Alemdağ seferi yapan minibüsler tıka basa doldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüste yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu
Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu
Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu
Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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