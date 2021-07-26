Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu

Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da metro ve İETT seferi olmadığından dolayı minibüsler doldu taştı.

Üsküdar'da metro ve İETT seferi olmadığından dolayı minibüsler doldu taştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, minibüslerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Üsküdar'da dün akşam metro ve İETT seferleri olmadığından dolayı Üsküdar- Alemdağ seferi yapan minibüsler tıka basa doldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüste yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:29:03. #1.16#

title