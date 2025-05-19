19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler ile resmi tatil planı yapanlar, ulaşım tarifelerini incelemeye başladı. Peki, Metro ücretsiz mi 19 Mayıs Pazartesi?

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

19 Mayıs'ta Ücretsiz Seyahat Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA KARARLARI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

İETT'den yapılan açıklamada kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar 19 Mayıs'ta ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı olan 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ücretsiz hizmet verecek.