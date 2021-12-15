Metro Türkiye, yerelleşme çalışmalarıyla kooperatiflere ve yerli üreticiye destek oluyor

Metro Türkiye, yerel değerlere sahip çıkarak unutulmalarını önleyecek çalışmalarına devam ediyor.

Metro Türkiye açıklamasına göre, 30 yılı aşkın süredir Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren şirket, bu doğrultuda atılması gereken en önemli adımlardan birinin yerelleşme olduğu inanıcıyla yerel üreticilere ve ürünlere katkıda bulunmaya devam ediyor.

Metro Türkiye, bu kapsamda, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel üreticilerle iş birliği yapıyor, kooperatiflerin yanında yer alıyor, Türkiye'nin en önemli değerlerinden coğrafi işaretli ürünlerin üretimini ve ihracatını destekliyor. Böylelikle eşsiz bir değer zinciri oluşturarak kooperatif kanalıyla devamlılığına destek olduğu yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin, Türk şeflerinin lezzetli sofralar için hazırladığı tariflerde kullanılmasını sağlayarak Türk mutfağının dünyaya tanıtılmasına ve hak ettiği yere gelmesi için yapılan çalışmalara destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, kuruluşlarından bu yana işin mutfağında yer alarak yerelleşme konusunda birçok öncü projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Alkaç, Türk mutfağını korumak ve değerlerine sahip çıkmak için sürdürülebilir tarımın, sürdürülebilir bir tarım için de yerel ürünlere sahip çıkmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yerel üreticilerin desteklenmesinden coğrafi işaretli ürünlerin tesciline kadar sektörde öncü olacak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Kooperatifleri ve üreticileri ürettikleri ürün hakkında bilinçlendiriyor ve sorumlu üretim yapmalarına katkıda bulunarak yerli ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Coğrafi işaretli ürünler alanında sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ile ülkemizin sadece bugününü değil, geleceğini de düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 120 restoranın menüsünde coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasını sağladık. Potansiyeli olan ürünlerimizin coğrafi işaret tescili almasına yönelik desteklerimizi ulusal ve uluslararası alanda sürdürecek ve bu ürünlerimizin Türk mutfağında daha yoğun bir şekilde kullanılması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Birlikte çalıştığı kooperatif sayısını son bir yılda yüzde 11 artırdı

Verilen bilgiye göre, yerel üreticiyi desteklemeye büyük önem veren Metro Türkiye'nin bugün yaklaşık 5 bin tedarikçisi bulunuyor ve bunların yüzde 99'unu yerli tedarikçiler oluşturuyor. Birlikte çalıştığı kooperatif sayısını son bir yılda yüzde 11 artıran Metro Türkiye, günümüzde Birgi Tarım Kredi Kooperatifi, Gümüldür Tarım Kredi Kooperatifi, Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi, Bursa Meyve Üreticileri Birliği gibi 800'ün üzerinde üretici örgütü ve kooperatif ile iş birliği yapıyor ve dolaylı olarak 105 bin üreticiye dokunuyor.

Metro Türkiye, kooperatiflere özel olarak uyguladığı "Eğit-Denetle" modeliyle önce eğitim veriyor, sonra denetliyor. Böylelikle kooperatiflerin hem gelişmesini sağlıyor hem de standartlara uygun üretim yapmalarına yardımcı oluyor. Bu modeli, potansiyel gördüğü kooperatiflere ücretsiz sunan Metro Türkiye'nin denetim sürecinde ise 530 kooperatif bulunuyor. Yerelleşme çalışmaları kapsamında yerel tohumların kullanımını ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını da teşvik eden Metro Türkiye, yerel tohum kullanılarak yetiştirilen ürünler için yüzde 100 alım garantisi veriyor.

Kadın kooperatiflerine destek

Kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri de destekleyen Metro Türkiye, kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerle de iş birlikleri yapıyor. Meyve ve sebzeden konserve ürünlerine, şekerleme ve atıştırmalıktan içecek ve mutfak ürünlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde Kavacık Kadın Kooperatifi, Urla Kadın Kooperatifi, Bereketli Eller Kadın Kooperatifi gibi yaklaşık 40 kadın girişimci ve kooperatifle çalışıyor.

Mersinden Kadın Kooperatifi'nden kurutulmuş meyve sebze, mut kayısısı, süs bitkilerine ek olarak günümüzde üretimi giderek azalan kan portakalının da alımını yaparak üretiminin yeniden canlanmasına destek olan Metro Türkiye, aynı zamanda bu kooperatife etiketleme, ambalajlama gibi konularda da destek olarak ürünlerini doğru bir şekilde satışa hazırlamalarına imkan sağlıyor.

Son olarak, yeme içme sektörünün en büyük ve prestijli buluşmalarından biri olarak da bilinen Sirha İstanbul kapsamında da kooperatifleri sektörle buluşturan Metro Türkiye, kooperatif ürünlerinin yeme içme profesyonellerine tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Coğrafi İşaretli ürünlerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyor

Tüm Avrupa ülkelerinde toplam coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 3 bin 500 iken, sadece Türkiye'de 2 bin 500-3 bin potansiyel ürün bulunuyor. Ayrıca, Türkiye'de coğrafi işaret tescili almış ürün sayısı ise şu anda 945 iken, hala aday olan 745 ürün bulunuyor. Avrupa'da coğrafi işaret tescili olan ürün sayısı ise 7 olarak açıklandı. Bu potansiyeli yıllar öncesinden fark ederek çalışmalarına başlayan Metro Türkiye, kooperatiflere neler yapabileceklerine dair yol gösteriyor ve coğrafi işaretli ürünleri raflarında müşterileriyle buluşturuyor.

Günümüzde Finike portakalından Zile pekmezine, Taşköprü sarımsağından Bursa siyah incirine kadar, sezonuna bağlı olarak 175'in üzerinde gıda ve gıda dışı coğrafi işaret tescilli ve aday ürünü raflarında sunan Metro Türkiye, 11 ülkeye son 3 yılda 12 bin 500 ton coğrafi işaretli ve yerel ürün ihraç ederek yerel ürünlerin dünya mutfağında tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Raflarında yer verdiği coğrafi işaretli ürünlerin sayısını 2023'e kadar her yıl yüzde 20 artırmayı hedeflerken, buna paralel olarak ihracat miktarını da artırmayı amaçlayan Metro Türkiye, Bursa siyah incirini de dünyadaki Metro ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor.

11. Kalkınma Planı kapsamında 65 bin öğrenciye eğitim veriliyor

Metro Türkiye yerel ürünleri geleceğe taşımak ve unutulmasını önlemek için öğrencilerde de farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 11. Kalkınma Planı kapsamında okullarda, yiyecek içecek hizmetleri ve gıda teknoloji alanlarında ders alan 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretli ürünlerin dahil edilmesini de sağlayan Metro Türkiye, 10 yılda 650 bin öğrencinin bu dersi almasını hedefliyor.

Metro Türkiye'nin katkıları ile aynı Kalkınma Planı'nda ayrıca, Yerli Malı Haftası'nın "Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler ve Yerli Malı Haftası" olarak kutlanması konusu da öneri olarak yer alıyor. Bu konuda yapılması gereken çalışmalar, "Coğrafi İşaretler potansiyelinin belirlenmesi ve araştırılmasının artırılarak bu konuda ilgili kurum ve yerel örgütlerin diyalog ve etkinliğinin artırılması, coğrafi işaret tescilli üretimin desteklenmesi, ihracata ilave destek verilmesi ve coğrafi işaretlerin ne anlama geldiği konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla örneğin, belde ve yöre girişlerinde bu ürünlerin tanıtılması" gibi 4 ana faaliyet etrafında belirtiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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