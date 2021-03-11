Metro Türkiye, mutfağa dönüşte restoranların yanında olmaya devam ediyor
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Metro Türkiye, mutfağa dönüşte restoranların yanında olmaya devam ediyor

11.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:17
Metro Türkiye, mutfağa dönüşte restoranların yanında olmaya devam ediyor

Salgından en çok etkilenen yeme-içme sektörüne farklı desteklerde bulunan Metro Türkiye, yeni normalleşme döneminde de restoranların yanında olmaya devam ediyor.

Salgından en çok etkilenen yeme-içme sektörüne farklı desteklerde bulunan Metro Türkiye, yeni normalleşme döneminde de restoranların yanında olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, hijyen eğitiminden virüsle mücadele ve önlem ekipmanlarının teminine dek ihtiyaç duyulan her türlü ürün, çözüm ve ekipmanı işletmelerle buluşturuyor.

Metro Türkiye'nin NielsenIQ'ya yaptırdığı ve geçen günlerde sonuçlarını açıkladığı "Horeca Müşterileri Davranışlar ve Beklentiler" araştırmasına göre, müşterilerin restoranlarda en çok önem verdiği kriterlerin başında hijyen ve temiz atmosfer geliyor. Bu konulara önem verenlerin oranı yüzde 67 ile ilk sıradaki yerini koruyor.

Metro Türkiye'nin tüketicilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak hazırladığı Virüsle Mücadele ve Önlem Ürünleri kategorisinde Masa Siperliği'nden, Ayırıcı Panel'e, Dirsek Temaslı Dezenfektan Dispenseri'nden, Koruyucu Yüz Siperliği'ne, pek çok ürün ve çözüm bulunuyor.

Metro Türkiye, işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası'nı nasıl alabileceklerine ve hangi şartları sağlamaları gerektiğine dair bir rehber de hazırladı. Metro Türkiye ile ISA Denetim ve Belgelendirme ve Eğitim A.Ş. iş birliğinde hazırlanan bilgilendirme kılavuzu; Güvenli Turizm Sertifikası için başvuru, denetim ve belgelendirme sürecini içeriyor ve işletmelerin izlemesi gereken yöntemler hakkında yol gösteriyor.

"Çözüm ve ürünlerimizle sektördeki işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, salgının ilk gününden itibaren sektörün yanında yer alarak çeşitli çözümlerle destek sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak, gelişmeleri anbean takip ediyor, sektöre ihtiyaç duyabilecekleri her konuda desteğimizi sunmaya çalışıyoruz. Son olarak NielsenIQ'ya restoran ve otele giden tüketicilerin taleplerini anlamak üzere yaptırdığımız araştırmada, tüketicilerin özellikle hijyen ve temiz atmosfere büyük önem vermeyi sürdürdüklerini tespit ettik. Alınan kararlarla restoranların belli bir kapasitede dahi olsa yeniden müşterilerini ağırlayabilecekleri bu dönemde de, olabilecek tüm beklentileri ve koşulları göz önüne alarak onların yanında yer alıyoruz. Sunduğumuz çözümlerle restoranların mekanlarında çalışanlarını ve müşterilerini güvenli bir şekilde ağırlayabilmelerini hedefliyoruz. Yaşanacak değişimlere hızlıca adapte olmaya; çözüm ve ürünlerimizle sektördeki işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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