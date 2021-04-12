Metro Türkiye, gıdada taklit ve tağşiş analizlerini ramazan ayında da sürdürecek

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşişe karşı uzun yıllardır mücadele eden ve bu konunun önemine dikkati çeken Metro Türkiye, insan sağlığını tehdit eden hileli ürünleri tespit etmek amacıyla yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü analiz çalışmalarını ramazanda da yineleyerek en çok tüketilen...

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşişe karşı uzun yıllardır mücadele eden ve bu konunun önemine dikkati çeken Metro Türkiye, insan sağlığını tehdit eden hileli ürünleri tespit etmek amacıyla yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü analiz çalışmalarını ramazanda da yineleyerek en çok tüketilen ürünlerde öncelikli olarak tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hileli gıda üretenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden olan taklit ve tağşiş, ürünlerin besin değerini ortadan kaldırırken tüketicilerin sağlığı ve bütçeleri için ciddi bir sorun da teşkil ediyor.

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşişe karşı uzun yıllardır mücadele eden ve bu konunun önemine dikkat çeken Metro Türkiye, insan sağlığını tehdit eden hileli ürünleri tespit etmek amacıyla yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü analiz çalışmalarını ramazanda da yineleyerek en çok tüketilen ürünlerde öncelikli olarak tamamladı.

Bu kapsamda 17 ürün grubu, 137 ürün çeşidinde toplam 274 üründe 84 parametreye göre analizler yapıldı ve sadece sonuçları uygun, sağlıklı ve güvenilir ürünler raflardaki yerini aldı. Analize giden bu ürünler içerisinde ramazanda en çok tüketilen sucuk, köfte, sosis, salam gibi et ürünlerinden peynir, yoğurt, tereyağı, süt ürünlerinden bal, zeytinyağı, tahin, pekmez, kahve, çay gibi daha birçok gıda ürünü yer alıyor.

"Müşterilerimizi gıdaların izini sürmeleri için bilgiyle de besliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak her zaman tüm analizlerden geçmiş güvenilir gıdalar sunmak konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Tüketicilerimizin sağlığını korumak, haksız ticareti önlemek ve sürdürülebilir gıda çalışmalarını desteklemek amacıyla da gıda kalitesi ve ürün güvenliği konusunda da çalışıyoruz. Yüzde 100 gıda güvenliği hedefiyle 30 yılda 189 bin analiz gerçekleştirdik. Analiz çalışmalarımız kapsamında ramazan ayında da en çok tüketilen ürünlerde analiz çalışmalarını öncelikli olarak tamamladık. Tüketicilerin gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için et, bal, meyve-sebze gibi tüm gıda ürünlerinde analizlerimiz yıl boyunca da devam edecek.

Gıda güvenliğinde taklit ve tağşişe karşı mücadele ederken izlenebilirlik konusunda da gerçekleştirdiğimiz ilklerle sektörde öncü oluyoruz. 'Tabağında ne var?' hareketimizle et, balık ve baldan sonra tüm meyve ve sebze ürünlerinde de yüzde 100 izlenebilirlik sağlıyoruz. Müşterilerimize 'Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen!' diyerek tabaklarında ne olduğunu şeffaflıkla öğrenebilecekleri çözümler sunuyor, bu konuda da konunun uzmanları ile birlikte toplum genelinde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Tüketiciler, taklit ve tağşiş analizlerimiz ve izlenebilirlik çözümlerimiz sayesinde ramazanda da tüm gıda ürünlerimize gönül rahatlığı ile ulaşabilir, tabaklarında ne olduğunu gerçekten bilerek bu ürünlerimizi tüketebilir."

Gıda ürünlerinin tağşiş haritası

Gıda ürünlerinde uzun yıllardır taklit ve tağşişe karşı çalışmalar yapan Metro Türkiye, bu konuda dünyada ve Türkiye'de yapılan önemli kontrol ve denetim mekanizmalarından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş konularında yaptığı çalışmalardan yola çıkarak 2016 yılında gıda tağşiş ve taklit açısından potansiyel olabilecek tüm gıda ürün gruplarını masaya yatırdı. Böylelikle risk analizi ile tağşiş ve taklit analiz parametreleri yaparak gıda ürünlerinin tağşiş haritasını oluşturdu. Çalışma kapsamında 92 ürün grubunda, 720 farklı ürün çeşidinde 375 parametrede analiz çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam eden Metro Türkiye, bazı analizleri Türkiye'de yaptırırken bazılarını ise yurt dışına göndererek analiz süreçlerini yürütüyor.

Metro Türkiye'nin 2017-2020 yılları arasında tağşiş kapsamında yaptığı ürün analizi ise yaklaşık 4 bini buluyor. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünler arasında bal, et ve süt ürünleri yer alırken Metro Türkiye hem gıda güvenliği kriterlerine uygun hem de tüketiciye doğru ürünleri sunabilmek açısından tağşiş içermeyen ürünlerini reyonlarına koyarak tüketicilerin gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini de mümkün hale getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz