Metro Türkiye, Fethiye'de özel yatlara online sipariş hizmeti başlattı
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Metro Türkiye, Fethiye'de özel yatlara online sipariş hizmeti başlattı

Metro Türkiye, Fethiye'de özel yatlara online sipariş hizmeti başlattı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Metro Türkiye, Bodrum'un ardından Fethiye'de de tekne ve yat seyahatlerine özel marina sevkiyatı hizmetini sunmaya başladı.

Metro Türkiye, Bodrum'un ardından Fethiye'de de tekne ve yat seyahatlerine özel marina sevkiyatı hizmetini sunmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, Metro Türkiye, Fethiye'deki tüm iskele ve marinalardaki yatlara yönelik online sipariş sistemini hayata geçirdi.

Özel yatlarda seyahat eden müşterilerine "https://yatservis.metro-tr.com" sitesi aracılığıyla sipariş imkanı sunan Metro Türkiye'nin bu hizmetinden Fethiye ve Göcek civarında bulunan tüm marina, liman ve iskelelerdeki özel yat müşterileri faydalanabiliyor. Müşteriler siteye telefon numaralarını girip kendilerine gönderilen kullanıcı kodu ve şifre işlemlerini tamamladıktan sonra hemen sipariş verebiliyor.

Bodrum yarımadasındaki tüm iskele ve marinalardaki yatlar ise "www.metroyatservis.com" sitesi üzerinden geçen yıldan bu yana olduğu gibi online sipariş sisteminden faydalanmaya devam edecek.

Fethiye ve Bodrum'daki online sipariş hizmeti kapsamında sunulan 5 binden fazla ürünün teslimatı ise fiyat farkı ve teslimat ücreti olmadan pazar hariç haftanın 6 günü 24 saat içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu ürünlerin arasında Metro Premium markalı Anzer balından özel üretim zeytinyağına, Kars yöresine ait tereyağından İtalya'ya özgü balzamik sirkeye, kabuklu midyeden manda peynirine ve taze olarak sevk edilen paketli meyve sebzeden 70 çeşit balığa kadar birçok farklı seçenek sunuluyor. Hem yerel hem ithal 100'e yakın coğrafi işaretli ürünle birlikte, organik ve glütensiz ürün gamı da online sipariş kapsamındaki ürünler arasında yer alıyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi ihtiyaç duyulabilecek ürün seçenekleri de yat tutkunlarına kesintisiz bir mavi yolculuk imkanı sağlıyor.

Tüm operasyonlarında olduğu gibi marina sevkiyatlarında da ürünleri sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaştırmak için çalışan Metro Türkiye, teslimat sürecindeki tüm araçları düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor. Metro Türkiye, teslim edilecek tüm ürünleri uygun sıcaklıklarda çift rejimli (+4 ve -18 C), izolasyonlu araçlarla ve koruyucu ekipmanlarla taşıyarak hijyenik ve güvenli şekilde sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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