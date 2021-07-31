Metro Türkiye'den yangın bölgesine destek
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Metro Türkiye'den yangın bölgesine destek

Metro Türkiye'den yangın bölgesine destek
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Metro Türkiye, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşen orman yangınları akabinde, acil ihtiyaçları analiz ederek Kızılay, AFAD ve yerel yönetimler ile koordine bir şekilde bölgeye yardım ve desteklerini ulaştırıyor ve takibini sürdürüyor.

Metro Türkiye, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşen orman yangınları akabinde, acil ihtiyaçları analiz ederek Kızılay, AFAD ve yerel yönetimler ile koordine bir şekilde bölgeye yardım ve desteklerini ulaştırıyor ve takibini sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, yangının yaralarını sarmak için desteklerine devam eden Metro Türkiye, tüm çalışanları ve onların çocukları adına da TEMA Vakfı'na 10 bin adet fidan bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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