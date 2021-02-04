Metro Türkiye 4. kez En İyi İşveren oldu

Metro Türkiye, geliştirdiği insan kaynakları politikalarındaki başarılı stratejisiyle Top Employers Institute tarafından 4. kez En İyi İşveren sertifikasına layık görüldü.

Metro Türkiye, geliştirdiği insan kaynakları politikalarındaki başarılı stratejisiyle Top Employers Institute tarafından 4. kez En İyi İşveren sertifikasına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye bir kez daha Türkiye'de perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar arasında bu sertifikayı almaya hak kazanan tek marka oldu.

4 bin 500 çalışanının memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi insan kaynakları politikaları uygulayan Metro Türkiye, başarısını insan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, refah ve çeşitlilik gibi 20 farklı alandaki yenilikçi yaklaşımıyla bir kez daha kanıtladı.

Metro, Avrupa operasyonuyla ise 7. kez En İyi İşveren unvanına layık görüldü.

Metro Türkiye İK stratejisi kapsamında yeni bir iç iletişim platformu oluştururken, yetenek yönetimi ve eğitimi birleştirdiği yeni bir online sisteme geçerek eğitim, performans, kariyer, yetenek yönetimini de tek çatı altında topladı. Metro Türkiye çalışanları, Metro'nun faaliyet gösterdiği 34 ülkeyle eş zamanlı olarak şirket içi verilerin tamamına, webinar, kütüphane, eğitim gibi portallara erişebiliyor.

Hem merkez ofiste hem de mağazalardaki eğitim ve gelişim programlarını koordine eden Metro Akademi sayesinde çalışanlar "Öğrenme her yerde, istediğin zaman!" sloganıyla e-eğitimlerle destekleniyor.

Şirket yeni çalışma arkadaşları ile bağ kurabilmek içinse işe alıştırma sürecinde dijital ortamda programlar uyguluyor. Bir Tadımlık Gastronometro online atölyesini başlatan Metro Türkiye, yeni başlayan çalışma arkadaşlarına söz konusu atölyede şeflerle birlikte online ortamda profesyonel mutfağın inceliklerini öğrenme fırsatı sunuyor.

Uluslararası Yönetici Yetiştirme Programı Metro Potentials ve uzun dönem staj programı Career Mix ile de öğrencilerin gelişimine destek olunuyor ve öğrenciler iş hayatına profesyonel olarak hazırlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Türkiye ve Avrupa'da yıllardır üst üste En İyi İşveren olmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"30 yıldır olduğu gibi pandemi sürecinde de çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini önceliğimize alarak çalışmaya devam ettik. İK operasyonlarımızı, tüm faaliyetlerimiz gibi dijital teknolojilere uyumlanarak yürütüyoruz. Bir süredir içinde bulunduğumuz bu belirsiz dönem, özel hayatımızda olduğu kadar profesyonel iş yaşamında da birbirimizle iletişim kurmanın ne kadar önemli hale geldiğini gösterdi. Biz de bunun bilincinde bir şirket olarak çalışma arkadaşlarımıza yönelik geliştirdiğimiz tüm projeleri onlarla kurduğumuz bağı güçlendirerek sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızın sonucunda 4. kez En İyi İşveren seçilmemiz, Metro Türkiye ailesi olarak uzun soluklu bağ kurma ve çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlama doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediğimizin önemli bir göstergesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız