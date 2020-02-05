Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » 3. Sayfa » Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı - Haberler

Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

05.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:03
Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu'nun Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler