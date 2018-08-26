İstanbul'da Metro Seferleri Bugün ve Yarın Oynanacak Maçlar Nedeniyle Uzatıldı
Metro İstanbul, Twittter hesabından yaptığı paylaşımla seferlerinin, oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle bugün ve yarın saat 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, seferlerin bugün ve yarın akşam 01.00'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
MAÇLAR NEDENİYLE SEFERLER UZATILDI
"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."