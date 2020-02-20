Metro seferlerinde aksama (2)
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Metro seferlerinde aksama (2)

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

20.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:41
Metro seferlerinde aksama (2)
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Yaklaşık 1saat süren aksama nedeniyle  bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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