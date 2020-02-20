Metro seferlerinde aksama .
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Metro seferlerinde aksama .

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

20.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:06
Metro seferlerinde aksama .

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

Kaynak: DHA

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: Metro seferlerinde aksama .
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