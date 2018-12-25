Metro Seferleri Normale Döndü

Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.

Olay akşam saatlerinde Ataköy - Bahçelievler metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılamadı.

Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler saat 20.40 itibari ile normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA